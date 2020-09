Marjan Batagelj o tem, da se boji, da je Postojnska jama prva domina, ki je padla v turističnem sektorju

»Bojim se, da smo prva domina, ki bo padla v tem turističnem sektorju in to se bo enostavno nadaljevalo. Lahko govoriš, da bo jutri dobro, ampak če na osnovi izkušenj in znanja v turizmu, veš, da ne bo, potem si je potrebno naliti čistega vina in to sporočilo ni dobro. Je pa pač tako, kot je.«