Eden od ciljev vaj je oblikovanje strategije taktičnega napada in obrambe z namenom obrambe teritorialnih voda in pomorskih poti, so sporočili iz iranske vojske. Mornarica bo testirala različne rakete in torpede, sisteme izstrelitev raket, ki se jih lahko namesti na ladje, podmornice, letala in brezpilotne letalnike.

Tuje sile so opozorili, naj se raje izogibajo območja.

Vaje bodo potekale na dveh milijonih kvadratnih kilometrov med Indijskim oceanom in Hormuško ožino, ki je občutljivo območje zaradi številnih tovornih ladij iz Perzijskega zaliva.