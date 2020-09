V petek bo na Primorskem jasno s šibko burjo. Drugod bo občasno več oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo povsod sončno in zelo toplo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. Od vzhoda doteka k nam topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Povečini bo sončno. V hribovitem svetu bo nekaj več oblačnosti in v Alpah bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha.

Biovreme: Danes in v petek bo vremenski vpliv na počutje ugoden in spodbuden.