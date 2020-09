Intenzivno iskanje najbolj ugodne ponudbe je bolj izrazito pri obnovi starega objekta in manj pri novogradnjah. Pri teh je investicija običajno večja in dobro načrtovana, medtem ko se obnavljanja večinoma lotevamo iz nujnosti. Zagotovo velja, da je optimalna rešitev celovita energetska sanacija objekta, ne pa zgolj menjava oken. Posege lahko medsebojno uskladimo in na ta način dosežemo večje učinke na izolativnost. Z menjavo stavbnega pohištva se pogosto odlaša, dokler je to še mogoče, pri iskanju ponudnika pa vzamemo v obzir tudi najcenejše ponudbe. V obzir pridejo tudi poceni uvožena okna, ki k nam prihajajo iz Poljske, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Cena je nizka, podatki na papirju prepričljivi, kakovost izdelka in storitve pa je lahko vprašljiva.

Poljska največji evropski proizvajalec PVC-oken V zadnjih desetih letih je Poljska postala eden glavnih evropskih proizvajalcev PVC-oken. Cena iz Poljske uvoženih oken je nizka in predstavlja predvsem na račun tega konkurenco domačim proizvajalcem. Proizvodnja oken na Poljskem je povečini serijska in v neprimerno večjem obsegu kot pri nas. Cenejša je tudi delovna sila, vgrajuje se materiale slabše kakovosti. Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo je začelo k nam prihajati tudi vse več oken iz južne sosede. V tujini proizvedena PVC-okna največkrat najdete v trgovskih centrih s tehničnim blagom, lahko pa na njih naletite tudi pri slovenskih proizvajalcih, ki del svoje ponudbe zapolnijo z uvoženim blagom. Pri iskanju ponudnika bodite pozorni tudi na to in se predvsem pri cenejših oknih pozanimajte o poreklu, ki mora biti navedeno v dokumentaciji.

Po izvajalca čez mejo Ponudnika oken lahko svobodno poiščete tudi na drugi strani meje in uvoz organizirate sami. Takšno iskanje je lahko zahtevno, saj moramo računati na oteženo komunikacijo, morebitno slabšo odzivnost zaradi razdalje, kakovost poprodajnih storitev in podobno. Na zahodu in severu Slovenije se investitorji obrnejo na italijanske oziroma avstrijske ponudnike, preostali del Slovenije pa se večinoma obrača proti Hrvaški ali celo BiH. V primeru izbire izvajalca oziroma proizvajalca iz slednje nas ne ščiti evropska zakonodaja za zaščito potrošnikov, ki določa pogoje reklamacij, garancije in zagotavljanja kakovosti. Težava pri izbiri tujega izvajalca so tudi poprodajne storitve, kot so servisiranje in uveljavljanje garancije, kar velja za izbiro ponudnika iz katere koli sosednje države.