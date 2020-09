Britanski premier Boris Johnson je vzel v bran včeraj predstavljeni predlog zakona, ki bi po njegovem v primeru nesporazumnega brexita poskrbel za celovitost notranjega trga Velike Britanije. Če bi postal zakon, bi vladi prinesel pooblastila, po katerih ji ne bi bilo treba spoštovati delov brexitskega ločitvenega sporazuma, ki veljajo za Severno Irsko. Enostransko bi lahko odločali o tem, kako v praksi izvajati z EU podpisani protokol, ki določa pravila igre o »uvozu« iz Severne Irske v preostale dele Velike Britanije. Načrtovana Johnsonova revizija ločitvenega sporazuma razveljavlja tudi enega od ključnih členov o državni pomoči (podjetjem), saj britanski zakonski predlog pravi, da ga »Velika Britanija ne bo izvajala v skladu s sodno prakso evropskega sodišča ali v skladu s katerim koli zakonodajnim aktom EU«.

»Kako bomo še lahko kaj zahtevali od Kitajcev?«

Britanski minister za Severno Irsko Brandon Lewis je v parlamentu priznal, da omenjena določila res kršijo ločitveni sporazum in s tem mednarodno pravo, »vendar samo na zelo specifičen in omejen način«, kar je nekatere spomnilo na prastaro šalo o tem, da je »nekdo nekoga samo malo ubil«. Lewis je kršenje mednarodnega prava posredno svetoval tudi drugim državam, ko je dejal, da morajo pretehtati svoje mednarodne obveznosti, ko se okoliščine spremenijo. Za to neverjetno priznanje je poskrbel malo po tistem, ko je glavni vladni pravni svetovalec Jonathan Jones sporočil, da odstopa zaradi načrtovanja kršenja mednarodnega prava.

Kritike prehitevajo druga drugo. Johnsonova predhodnica, zdaj poslanka Theresa May se je v parlamentu jezno vprašala, kako lahko Velika Britanija zagotovi bodočim partnericam, da ji je mogoče zaupati, da bo spoštovala pravne obveznosti sporazumov, ki jih bo podpisala. Najbolj kritičen doma je bil konservativni poslanec in nekdanji obrambni minister Tobias Ellwood: »Britanska mehka moč in spoštovani glas na mednarodnem odru sta posledici naše dolžnosti in odločnosti, da branimo in spoštujemo mednarodno pravo. Brexit tega ne sme spremeniti, saj sicer ne moremo tega zahtevati od Kitajske, Rusije, Irana in drugih in zagovarjati pravil mednarodne ureditve.«