Ne le z žrtvami, treba je delati tudi z nasilneži

V naši družbi še vedno vlada toleranca do nasilja. Sprašujemo se, ali žrtev ne pretirava in kaj je naredila, da se je nasilje zgodilo. Velika težava je tudi v nedelu z nasilneži. Ko jim je izrečena prepoved približevanja, institucije pogosto z njimi sploh nimajo stika. Ko se tak človek kasneje vrne domov, lahko pride do najhujšega.