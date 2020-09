Primož Roglič si je pred včerajšnjo ravninsko etapo zaželel, da bi bila manj stresna kot torkova, ko so razplet krojili padci in veter. Ceste so bile znova ozke in zavite skozi vasi, a na cilj je brez težav pripeljal v glavnini in v skupnem seštevku ni prišlo do nobenih sprememb. Z izjemno enega padca (Iona Izagirreja so odpeljali v bolnišnico) je etapa minila mirno, saj je večina kolesarjev hranila moči za naslednje dni, ko jih do nedelje znova čakajo gorske etape. 30-letni Roglič se je ob spremstvu pomočnikov dobro zaščiten vseskozi vozil na čelu glavnine, njegov obraz je bil izjemno resen in je bil povsem osredotočen na dogajanje na cesti.

»Nisem si mogel privoščiti zaspane vožnje in napake. Bil sem osredotočen na vsak kilometer. Ni bilo tako stresno kot v torek, vendar na ozkih cestah, še posebej v zaključku, je bilo zahtevno. Celotna ekipa je odlično opravila veliko dela. Ena etapa manj do končnega cilja,« je takoj po dirki povedal Primož Roglič, ki bo danes tretji dan nosil rumeno majico, Tour pa se je prevesil v drugo polovico. Na vprašanje novinarja televizijske postaje Eurosport, česa se najbolj boji, je Roglič odgovoril: »O tem ne razmišljam. Če bi tuhtal, kaj se lahko zgodi slabega, bi se zgodilo marsikaj.«

V najbolj dramatičnem sprintu na letošnji dirki je bil v četveroboju najhitrejši Avstralec Caleb Ewan, ki je prišel do druge zmage letos in pete v svoji karieri na Tour de France. »Zelo sem srečen po hektičnem zaključku. Noro. Prehitro sem bil v ospredju, nato sem se se malo pomaknil v ozadje in čakal na pravi trenutek. Zelo sem si želel te zmage, saj sem bil v torek, ko je ekipa opravila odlično delo, zelo razočaran. S to zmago sem povrnil garanje celotni ekipi,« je bil vesel Caleb Ewan. Čeprav so bile razlike majhne, je na ciljni črti dvignil roke. »Dvignil sem jih za vsak slučaj, nisem pa bil prepričan, da sem prvi,« je pripomnil Ewan, ki je po dveh zmagah povsem sproščen, tretjo pa bo napadal v zadnji etapi 20. septembra na Elizejskih poljanah v Parizu.

Slovak Peter Sagan je cilj prevozil kot drugi, a je bil za kazen postavljen na začelje glavnine na 85. mesto, ker je skušal zriniti Nizozemca Wouta van Aerta. Drugo mesto je tako osvojil Irec Sam Bennett, zmagovalec torkove etape, tretje pa moštveni kolega Rogliča van Aert. Med Saganom in van Aertom je bilo na cilju veliko vročih besed, kletvic in tudi iztegnjen sredinec Nizozemca. Luka Mezgec je bil zelo aktiven in je zasedel sedmo mesto, kar je tretja uvrstitev med deseterico. Bil je bolje postavljen kot v deseti etapi, a bil zelo izpostavljen, saj mu je v prsi pihal veter, zato je izgubil nekaj hitrosti.