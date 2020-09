»Ta mesec so bili kolesarji in motoristi udeleženi tudi v več drugih nesrečah. 1. septembra je kolesarka v Šenčurju trčila v robnik in padla, dva dni pozneje so policisti na območju Železnikov obravnavali smrt dveh motoristov, ki sta umrla med prehitevanjem tovornega vozila. Dan pozneje je kolesar v Zgornji Radovni padel domnevno med umikanjem drugemu vozilu. 5. septembra pa so se zgodile štiri nesreče. V Vopovljah je kolesarka padla zaradi neprilagojene hitrosti, v Mojstrani je kolesar padel zaradi bolezenskega stanja, na Logu sta kolesarja čelno trčila, na Mlaki pa je kolesarka padla med stopanjem s kolesa,« opozarja Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj in dodaja, da se kolesarjev letos na Gorenjskem res drži precejšnja smola. V nesrečah jih je bilo udeleženih že 146, v 87 primerih so bili tudi sami povzročitelji. »Udeležence pozivamo, naj bodo bolj dosledni pri upoštevanju prometnih pravil in naj bolj pazijo predvsem na stran in smer vožnje, hitrost, varnostno razdaljo in prednost na križiščih. Vsem dejavnikom je pogosto skupna tudi sicer najbolj problematična hitrost,« še dodaja Kos.

O kolesarskih nesrečah so včeraj poročali tudi iz Ljubljane in Kočevja, kolesarja sta bila samoudeležena, poškodbe so bile lažje. Na Brniški cesti v Vodicah sta se v torek pozno popoldne zaletela dva kolesarja. Eden je zapeljal na rob ceste in padel, drugi, ki je peljal za njim, pa je prav tako zgrmel po tleh. Na kolesarski stezi med Strunjanom in Izolo je 31-letna nemška kolesarka prehitro zapeljala v ovinek in padla ter se lažje poškodovala. pk