Javni zavodi na področju kulture so trčili v koronastvarnost, ki je od njih zahtevala predrugačenje programa, tudi manjše število premier, ravno tako pa abonmajske ponudbe. Kljub neprijetnostim, povezanim z obiskom kulturnih prireditev (varnostna razdalja, zaščitne maske), pa je zanimanje za abonmaje izjemno. V primeru, da bi zaradi okoliščin spet prišlo do odpovedi dogodkov ali celo zaprtja ustanov, pa bi zaplete reševali podobno kot spomladi – z vračilom denarja ali nadomestnimi predstavami.

V Cankarjevem domu so sicer vse abonmaje razpisali enako kot doslej: zlatega, srebrnega, Veličastnih 7 in Glasbe sveta, nekoliko pozneje bodo na voljo še abonmaji za otroke in mladino ter filmski Liffe po Liffu. Ohranjajo tudi Ad hoc abonma, ko si obiskovalci sami sestavijo izbor šestih ali več predstav. Abonmaji gredo za med, zmogljivosti njihovih dvoran pa so okrnjene na tretjino. Cene so enake preteklim letom, večina abonentov je nove okoliščine sprejela z razumevanjem.

Predrugačenje abonmajev

Tudi v SNG Opera in balet Ljubljana niso podražili abonmajev, bo pa na voljo manj abonmajskih sedežev. Ohranili so abonmaje, vezane na določene dni v tednu, s šestimi premiernimi naslovi sezone, in na novo dodali polovični abonma Mala klasika. Novost je še prodaja sedežev v ložah, ne pa več lož v celoti. »Zagotoviti moramo tudi ustrezno varnostno razdaljo med nastopajočimi, zlasti med orkestrskimi glasbeniki. V našo orkestrsko jamo bi po omejitvah lahko posedli le okrog 20 glasbenikov, kar pa bistveno okrni izvajalske možnosti. Rešitve iščemo z drugačno postavitvijo orkestra,« je povedal Janez Rozman, vodja trženja v Operi. Abonenti so nove okoliščine menda sprejeli »nad pričakovanji«, so pa zaskrbljeni glede zagotavljanja varnega spremljanja predstav v dvorani. Nekaj jih je spomladi prosilo za prekinitev abonmaja, tem so kupnino vrnili.

V Slovenski filharmoniji do konca tega tedna poteka prodaja abonmajev starim abonentom, a ker je na voljo manj sedežev, so jih pozvali k fizičnemu nakupu, kar je povzročilo nekaj negodovanja. »Vrste so bile izredno dolge, abonenti pa razočarani, ker niso mogli dobiti istih sedežev kot prej,« je povedal v. d. direktorja in umetniškega vodje orkestra Matej Šarc. Prihodnji teden naj bi začeli prodajo abonmajev novim abonentom, a vstopnice počasi pohajajo. Predrugačili so tudi abonmajsko ponudbo, Vokalni, Oranžni in Modri abonma so nadomestili abonmaji FKK, SMS, SOS, VIP in PVC, bo pa na voljo precej mest za novi abonma SOS (Sodobne orkestrske skladbe), s katerim ciljajo na mlajšo generacijo ter glasbene poznavalce in ljubitelje novega. Abonmaji so nekoliko dražji, a ne bistveno.

»Število abonmajev smo povečali, vendar je do tega prišlo zaradi drastičnega zmanjšanja števila sedežev v naših dveh dvoranah, za kar šestino oziroma slabo tretjino jih bo manj,« pojasnjuje Jernej Pristov, vodja službe za odnose z javnostmi v SNG Drama Ljubljana. V ponudbo so vključili eno predstavo manj, kar pomeni od 15- do 20-odstotni dvig cene abonmaja, a to menda abonentov ni zmotilo. Motijo pa jih določeni restriktivni ukrepi, denimo obvezna razdalja med sedeži ter štiri- ali celo šestmetrska oddaljenost prvih vrst občinstva od igralcev na odru.