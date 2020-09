Pomočnica moskovskega župana Anastasija Rakova je sporočila, da so prve prostovoljce cepili že danes, k sodelovanju pa so povabili 40.000 prebivalcev Moskve, v študiji pa lahko prostovoljno sodelujejo vsi ruski državljani, ki so zdravstveno zavarovani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prostovoljci ne smejo biti okuženi z novim koronavirusom ali imeti nedavno stike s kakim okuženim, prav tako prostovoljke ne morejo biti nosečnice.

Rakova je dejala, da se je za cepljenje preko spleta že prijavilo več kot 35.000 Moskovčanov, bodo pa njihovo zdravstveno stanje spremljali preko posebne aplikacije. Kmalu naj bi bilo cepivo na prostovoljni osnovi na voljo tudi za učitelje in zdravstvene delavce. Rakova je še izpostavila, da gre za pomemben dan ne samo za prestolnico, ampak za celotno državo.

Ruski minister za zdravje Mihail Muraško je v torek napovedal, da bodo danes v državi začeli tretjo fazo kliničnega testiranja cepiva, v kateri bo sodelovalo 40.000 ljudi in da bodo nekateri med njimi namesto cepiva prejeli placebo, poroča ruska tiskovna agencija Interfax.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 11. avgusta naznanil, da je Rusija kot prva na svetu razvila cepivo proti koronavirusni bolezni 19, ki da nudi "stabilno odpornost", in da so ga v državi že registrirali. Štiri dni zatem je rusko ministrstvo za zdravje sporočilo, da je proizvodnja cepiva že stekla.

Po ruskih podatkih se za nakup milijarde doz ruskega cepiva zanima več kot 20 držav, poroča AFP.

Moskva je cepivo, ki ga je v sodelovanju z ministrstvom za obrambo razvil inštitut Gamaleja, poimenovala Sputnik V po sovjetskem satelitu. Tuji znanstveniki sicer izražajo pomisleke spričo tovrstne hitrosti, saj niso izvedli vseh faz kliničnih testov, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je Moskvo pozvala k spoštovanju vseh veljavnih smernic in direktiv, ki veljajo za razvoj cepiva.

Razvoj, testiranje in proizvodnja cepiv sicer običajno trajajo več let. Cepiva trenutno razvijajo države po vsem svetu, ki si želijo upočasnitve pandemije covida-19 in vrnitev življenja v normalne tirnice, potem ko so karantena in ukrepi za preprečevanje širjenja okužb prizadeli milijarde ljudi, umrlo pa jih je skoraj 900.000.

Farmacevtsko podjetje AstraZeneca, ki cepivo razvija skupaj z univerzo Oxford, pa je v torek sporočilo, da je prekinilo klinično testiranje cepiva proti covidu-19, potem ko se je pri enem od sodelujočih prostovoljcev pojavila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti. Ameriško farmacevtsko podjetje je sicer eno od devetih podjetij, katerih kandidatno cepivo je trenutno v zadnji fazi preizkušanja. 31. avgusta so v okviru tretje faze začeli cepljenje 30.000 prostovoljcev.