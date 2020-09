Golda Barton je novinarjem razložila, da se je njen 13-letni sin Linden Cameron ostro odzval na novico, da bo morala nazaj v službo in je začel vreščati. Policijo je v petek poklicala na pomoč, da ji ga pomagajo odpeljati v bolnišnico. Fant je potem skušal pobegniti policistom in eden od njih je potegnil pištolo ter ga med begom ustrelil in ranil v rame, gleženj ter trebuh.

Tiskovni predstavnik policije Keith Horrocks je dejal, da je bila grožnja z orožjem in policist je streljal. Golda Barton pa trdi, da ni bilo nobenega orožja, kar je povedala tudi vnaprej. Horrocks tudi ni potrdil, da bi 13-letnik policistom grozil z orožjem ampak, da je "osumljenec nekim ljudem grozil z orožjem". Priznal pa je, da na prizorišču niso našli nobenega orožja.

Primer je obudil razprave o pomanjkljivem urjenju ameriških policistov, ki ne znajo ustrezno ravnati v primeru duševnih bolnikov ali motenj v obnašanju. Policisti so izurjeni, da ob vsakem posredovanju računajo na možnost obračuna s strelnim orožjem in tako tudi ukrepajo, četudi orožja ni.

Še vedno na primer odmeva primer duševnega bolnika Daniela Pruda, ki so ga policisti marca v newyorškem Rochestru zadušili, ko so mu nataknili na glavo posebno kapuco proti pljuvanju in mu pritiskali glavo ob tla.

Prude je taval gol po ulicah Rochestra in se je prepiral s policisti, ki so ga skušali prijeti. Po objavi posnetka aretacije so tam izbruhnili hudi protesti z nasiljem, zaradi primera pa je odstopil tudi šef policije.