Enajsta etapa od Chatelailonuja do Poitiersa je postregla z najmanj dogajanja na letošnjem Touru. Dobrih 167 kilometrov ravninske etape so kolesarji prevozili v relativno zmernem tempu. Vožnja je bila tako za vse lahko malo bolj sproščena, med etapo je več kolesarjev različnih ekip tudi debatiralo, morda so skovali kakšna nova zavezništva ali pa si le krajšali čas. So pa se kolesarji danes sredi etape prevesili v drugo polovico dirke po Franciji, ki letos v celoti šteje 3.484 kilometrov.

Etapo je za svoje trenutke slave izkoristil Matthieu Ladagnous (FDJ), ki se je odločil za samostojni beg vse od kilometra nič. Glavnina ga je ves čas držala na varni razdalji in svoj tempo kolesarjenja prilagajala ubežniku, ki je imel večino bega okoli tri minute prednosti. Ujeli so ga 43 kilometrov pred ciljem, ko se je začelo kolesariti v višjem tempu, zaradi česar je sproščenost v glavnini usahnila.

Tudi danes brez zapletov ni šlo, žrtev padca v glavnini je bil Ion Izagirre (Astana), ki je zaradi poškodb moral odstopiti. Nato je vse potekalo v znamenju ciljnega sprinta. Ekipe s kolesarji, ki se borijo za visoko skupno uvrstitev, so ščitile svoje kapetane, kandidati za etapno zmago pa so formirali svoje »vlake« in iskali čim boljše pozicije za zaključek. Ciljni sprint je bil zelo zanimiv, skupaj so ciljno črto prečkali štirje kolesarji, največ sreče pa je imel Caleb Ewan, ki je prehitel Sama Bennetta, Petra Sagana in Wouta van Aerta.