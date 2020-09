Bojana Beović o tem, da razmišljajo o zaprtju lokalov po 22. uri

»Najbolj problematična so manjša druženja. Še vedno velja ukrep prepovedi združevanja nad deset ljudi in to je jasno zapisano z odloki, problematična so tudi druženja v lokalih, zato smo se že pogovarjali o zaprtju lokalov po 22. uri. To še ni dogovor, a o tem razmišljamo.«