Po poročanju Primorskih novic naj bi Postojnska jama iz poslovnih razlogov odpustila do 60 od 174 zaposlenih. Teh številk v družbi niso potrdili, so pa posledice epidemije novega koronavirusa primerjali z naravno nesrečo, saj je Postojnska jama globalna destinacija, kjer v strukturi obiskovalcev prevladujejo tuji gostje. Lansko leto jih je bilo skoraj 93 odstotkov, Slovencev pa le sedem.

"Glede na to, da je pandemija ohromila cel svet in ustavila potovanja na globalni ravni, pri čemer smo bili povsem nemočni, je evidentno, da je izpad enormen. Manj pa ni le tujih gostov, katerih obisk je upadel za približno 80 odstotkov, pač pa tudi domačih gostov, ki jih je bilo kljub številnim družinskim akcijam in ugodnostim v primerjavi z lanskim letom kar 20 odstotkov manj," so pojasnili.

Družba, katere glavna dejavnost je oddajanje turističnih znamenitosti na ogled, je iz ukrepa turističnih bonov namreč izpadla, saj jih slovenski gostje jih za obisk Postojnske jame in preostalih znamenitosti niso mogli koristiti.

Zaprtje Parka Postojnska jama za 83 dni je bilo ob izbruhu epidemije precedenčno - jama je bila zaprta drugič v svoji več kot dvestoletni zgodovini, prvič pa se je zgodilo, da je bila zaprta za tako dolgo obdobje.

Podrobnejše informacije so sicer v družbi napovedali za petek, danes pa dodali, da jim ne preostane drugega kot odpuščanje, saj je prihodnost negotova in v prihodnjem letu ni mogoče pričakovati bistvenega izboljšanja.

S sindikati so v družbi zato usklajevali pogoje za "odpuščanje večjega števila delavcev iz poslovnih razlogov", glede izvedbe ukrepa pa so se posvetovali tudi s svetom delavcev in dosegli soglasje. Med drugim je bilo dogovorjeno, da se z ukrepom in pogoji najprej seznanijo zaposleni na četrtkovem in petkovem sestanku z direktorjem.