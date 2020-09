Ali bodo besede predsednice stranke DeSUS Aleksandre Pivec padle na plodna tla oziroma na dušo članov sveta stranke, bo jasno pozno popoldne, ko se bo razpletlo glasovanje o njeni razrešitvi in določitvi začasnega vodstva za vodenje DeSUS do izrednega kongresa. A glede na potek dogodkov pred dvema tednoma, ko je predsednik sveta DeSUS Tomaž Gantar prekinil sejo, da bi pridobili mnenje statutarne komisije, kdo lahko odloča o razrešitvi predsednika – svet ali kongres – je malo možnosti, da bi Aleksandra Pivec ostala na položaju predsednice DeSUS.

Statutarna komisija je namreč pred dobrim tednom z večino glasov presodila, da ima svet DeSUS glede na statut stranke pristojnost razreševati predsednika stranke, na prekinjeni seji pa je svet s 33 glasovi proti 19 glasovom izglasoval Pivčevi nezaupnico. V nadaljevanju se bo svet najprej seznanil s stališčem izvršnega odbora o stališču statutarne komisije, ki bi naj bilo po (glede na sestavo in razmerja moči) pričakovanjih v korist Aleksandre Pivec. Namera Pivčeve je preprečiti odločanje o njeni razrešitvi na svetu stranke, temveč bi ta del preskočili in takoj določili datum kongresa, kjer bi naj se prešteli, kdo podpira njeno razrešitev. Predsednica DeSUS verjetno meni, da bi lahko na kongresu pridobila delegate stranke na svojo stran. Po zaključku IO DeSUS pa se bo nadaljevala seja sveta stranke, ko bo sledilo odločanje o razrešitvi Pivčeve, za tem določitev začasnega vodstva stranke in na koncu odločitev o datumu izrednega kongresa.