Neinvazivna lepotna kirurgija postaja vse bolj dostopna, ker ne zahteva okrevanja, pa tudi vse bolj priljubljena. »Tudi če primerjamo to, kar počnejo danes, s tem, kar so počeli še pred sedmimi oziroma desetimi leti, je zdaj najpomembnejše, da so vsi izdelki bolj ali manj varni. Ne moremo jih več primerjati s trajnimi izdelki, ki so se vbrizgavali v preteklosti,« je med nedavnim obiskom v Sloveniji v pogovoru povedal nizozemski strokovnjak s področja estetske medicine Job Thuis.

Dober izdelek nikoli ni poceni Danes v večini držav, zlasti evropskih, ni več dovoljeno vbrizgavanje trajnih polnil. »Trik dobrega tretmaja je, da razumete, kaj injicirate, kakšen je izdelek, ki ga injicirate, zato mora biti izbira izdelka popolna. Za vsako indikacijo obstaja drug izdelek, nikoli ne moremo popraviti celotnega obraza samo z enim izdelkom,« je povedal in dodal, da je ravno kombinacija različnih izdelkov ključ do uspeha. »Ne gre samo za polnila, temveč tudi za razumevanje poteka staranja. Ne nazadnje niti ne za količino polnila. To je tudi eden od razlogov, zakaj sam uporabljam radiesse, ker je to izdelek, ki spodbuja kolagen in izboljša kakovost kože.« Kot je povedal strokovnjak, gre za izdelek, ki je na trgu že več kot 15 let, prodanih in uporabljenih pa je bilo že na milijone brizg. »Obstaja veliko drugih tretmajev, ki spodbujajo nastajanje kolagena. Za ostre linije in obliko obraza je omenjeni izdelek najboljši,« je povedal Nizozemec, ki je med obiskom pri nas izobraževal zdravnike o najnovejših metodah pomlajevanja. Sodobno tehniko oblikovanja obraza s proizvodom radiesse je predstavil tudi na estetski kliniki Medved Višnjar v Ljubljani. »Če uporabljate dober izdelek, ta ni poceni. Vendar ne plačate izdelka, temveč rezultate. Ti rezultati prihajajo z znanjem, strokovnimi izkušnjami, in to je potem tista cena. Upam, da lahko v prihodnje pričakujemo bolj realističen pogled na svet, predvsem pri mladih pacientih. Danes vidimo toliko mladih žensk, ki živijo za instagram, in to je nova resničnost. V prihodnosti bo mogoče vedno več, v estetiki pa se vse premika zelo hitro,« je povedal strokovnjak, ki meni, da lahko ljudem pomagamo, da so videti dobro, mladostno, namesto mlajše. »V prihodnjih petih do desetih letih lahko pričakujemo še več zanimivih načinov zdravljenja, ki nam bodo lahko prinesli dobre rezultate in bodo dosegljivi vsem.« Posebnost polnila radiesse je daljša obstojnost kot pri drugih polnilih s hialuronsko kislino, saj poleg ustvarjanja volumna stimulira proizvodnjo lastnega kolagena, kar je zagotovo pomembna prednost.

Koža vsakega posameznikaz leti izgublja elastičnost Staranju ne more ubežati nihče in pri nekaterih je ta proces bolj intenziven, pri drugih manj. Pomembno je, da za elastičnost kože začnemo skrbeti pravočasno. »Radiesse odlikuje svojevrstna sestava, kjer igra ključno vlogo kalcijev hidroksiapatit – mineral, ki je tudi sicer naravni sestavni del telesa in stimulira naravno proizvodnjo kolagena. Z njim dosežemo nekirurški lifting, svež videz in naravno popolnjeno ter sijočo kožo,« je dodal Job Thuis. Lepotni trend je zdrav in spočit videz obraza, pomlajen videz dekolteja in rok, kjer so v ospredju svežina in naravni sijaj kože. Posebnost preizkušenega polnila je naravno oblikovanje obraznih potez z rezultatom takojšnje pomladitve brez oteklin in zabuhlosti, ki se pogosto dogaja ob uporabi hialuronskih kislin, saj te nase vežejo vodo. »Prejšnji teden je k meni prišla mlada ženska, ki so jo pred tem že zdravili drugi zdravniki. Rekel sem ji, da menim, da ji lahko pomagam, vendar mora pred tem odstraniti že vbrizgana polnila in nato dejansko začeti znova. Ker je želela le, da se ji doda nekaj novega, tega nisem naredil. Gre za neravnovesje in skoraj nemogoče je kaj dodati, vbrizgati polnila, če obraz ni v ravnovesju. Bolje je polnila odstraniti in začeti znova. Ne gre samo za to, da pacient nekaj želi in jaz to naredim, ampak se morajo pacientove želje in tisto, kar se mi zdi dosegljivo, ujemati.«

Predimenzionirane ličnice in ustnice so preteklost Priljubljena slovenska modna blogarka, 50-letna Pika Zrim, ki se svojih let ne sramuje, je tudi zagovornica telesu prijaznih estetskih posegov, ki povrnejo elastičnost kože in upočasnjujejo staranje. »Zahvaljujoč sodobnim metodam so postali lepotni posegi prijaznejši, manj boleči in brez posebnega okrevanja. Sama s staranjem nimam težav, saj je to del našega življenja, pa vendar sem mnenja, da dobro počutje v svoji koži pripomore k mladostnejši energiji. Vedno rada pogledam urejene gospe in gospode, ki jim ni vseeno, kako so videti v zrelejših letih. Priznam, da sem imela pred posegom nekaj treme,« je povedala Pika Zrim in dodala, da je zadovoljna s svežino obraza, lahkotnim občutkom brez zategovanja kože in naravnim videzom.