V enakem obdobju lani so zabeležili skoraj 22 milijard evrov dobička, raziskavo povzema nemška tiskovna agencija dpa. Le šest proizvajalcev avtomobilov je v drugem trimesečju letos uspelo ostati v črnih številkah, ameriška Tesla pa je poslovanje celo uspela izboljšati, kar jo je uvrstilo na vrh najbolj dobičkonosnih avtomobilskih proizvajalcev.

Vendar pa se noben proizvajalcev avtomobilov ni izognil padcu prihodkov. V drugem četrtletju je bilo skupnih prihodkov od prodaje za nekaj manj kot 177 milijard evrov, kar v primerjavi z enakim obdobjem lani predstavlja 41-odstoten padec.

Globina upada prihodkov se je sicer razlikovala tudi med podjetji. Medtem ko je Tesla zabeležila petodstotni upad prihodkov, so prihodki japonskega Mitsubishija upadli za 57 odstotkov.

Nemški velikani Volkswagen, Daimler in BMW so se po padcu uvrstili v sredino, prihodki so se jim znižali za 37, 29 in 22 odstotkov. »Še nikoli nismo videli takšnega kolapsa prihodkov, dobička in prodaje,« je raziskavo komentiral vodja avtomobilske in transportne veje Ernst & Young za Nemčijo, Avstrijo in Švico Constantin M. Gall.

Pandemija covida-19 je na eni točki skoraj ustavila svetovno avtomobilsko industrijo in s seboj prinesla katastrofalne posledice za ustvarjanje prihodkov in dobička, je še dodal Gall.