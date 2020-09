Splošno sodišče EU v Luksemburgu je zavrnilo tožbo Slovenije proti Evropski komisiji, ki je Hrvaški dodelila izjemo pri uporabi imena teran. Slovenija si je prizadevala za razglasitev ničnosti delegirane uredbe, s katero je Evropska komisija uvedla možnost, da je ime teran lahko navedeno na etiketi hrvaških vin. Slovenija je zastopala stališče, da je izjema za Hrvaško nezakonita in zavajajoča za potrošnike ter da povzroča gospodarsko škodo slovenskim pridelovalcem terana.

Slovenija je sicer teran v EU zavarovala februarja 2006 kot vino z zaščiteno označbo porekla, ki se tradicionalno prideluje iz grozdja vinske trte refošk v vinorodnem okolišu Kras. Vino teran, ki ga na Krasu pridelujejo iz sorte trte refošk, ohranja izključne pravice v okviru zaščitene označbe porekla in današnja sodba na to ne vpliva.

Spor glede terana je sicer izbruhnil spomladi 2013, ko je Slovenija s trgovinskih polic umaknila hrvaško vino z oznako teran. Hrvaška je protestirala in pozvala k skupni čezmejni zaščiti terana, ki pa, tako trdi naša stran, ni mogoča zaradi različnih agroklimatskih pogojev pridelave. Državi nista uspeli doseči dogovora po mirni poti.

Evropska komisija je nato leta 2017 sprejela delegirano uredbo, s katero je Hrvaški dodelila izjemo. Ime sorte grozdja teran lahko sosednja država uporablja za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogojem, da sta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju, ter da je napis teran manjši. V komisiji pravijo, da je teran vendarle tudi vrsta grozdja na Hrvaškem. Slovenija v tožbi proti komisiji spodbija delegirani akt.

Nediplomatsko zavračanje pogovorov

Evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič (SLS/EPP) je v odzivu zapisal, da je sodba politična zaušnica nekdanjemu kmetijskemu ministru Dejanu Židanu in njegovi ekipi, ki je nediplomatsko zavračala pogovore s hrvaško stranjo in predstavniki Evropske komisije. Židan se bo na sodbo sicer odzval zgodaj popoldne. »Današnja sodba je končni rezultat mnogo pretirane samozavesti in kategoričnega zavračanja kakršnih koli pogovorov o tej zadevi s strani takratnega kmetijskega ministra Židana, tako s predstavniki Hrvaške kot tudi Evropske komisije v letih 2014 in 2015, ko se je delegirani akt sprejemal. Delegirani akt namreč niti ne preprečuje niti ne omejuje območja proizvodnje ‘hrvaškega terana’, pač pa ga, kot sortno vino, dovoljuje pridelovati po celotni vinorodni deželi hrvaške Istre,« je zapisal. V prejšnjem mandatu je sicer Bogovič predlagal ustavitev uveljavitve delegiranega akta, ki je določila izjemo za hrvaško imenovanje vina Teran, kar je bila edina postopkovna možnost, a pri tem ni bil uspešen. »Sedaj je, kar je. Po blamaži z arbitražo je zadeva Teran še en diplomatski poraz Slovenije s Hrvaško, v katerem bodo ponovno najkrajšo potegnili tisti, ki so zanj najmanj krivi. V tem primeru so to kraški vinogradniki,« je dodal.

Čeprav je današnja sodba pomemben mejnik v dolgoletnem sporu, pa ne pomeni nujno konca zgodbe, saj je na sodbo mogoča pritožba na Sodišče EU.