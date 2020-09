Glede na povprečni mesečni vrednosti izvoza in uvoza v letu 2019 je bil izvoz julija letos višji za 5,1 odstotka, uvoz pa nižji za 3,6 odstotka. Tako v Sloveniji kot v svetu je bilo julija še vedno čutiti učinke globalne pandemije covida-19.

Pri blagovni menjavi s tujino je bil v sedmem letošnjem mesecu zabeležen presežek v višini 200,5 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 107,3-odstotna. Slovenija je v zadnjem desetletju višji presežek v blagovni menjavi s tujino na mesečni ravni zabeležila le septembra 2017.

Julija je Slovenija 67,6 odstotka vsega izvoza in 68,6 odstotka vsega uvoza ustvarila s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 1,99 milijarde evrov blaga oz. 8,6 odstotka manj kot julija lani, iz teh držav pa je uvozila za 1,88 milijarde evrov blaga ali 13,8 odstotka manj kot julija 2019.

Na padec vrednosti trgovanja s to skupino držav je najbolj vplivala nižja vrednost trgovanja s proizvodi iz skupine nafta in naftni derivati.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v sedmem letošnjem mesecu izvozila za 951,9 milijona evrov blaga ali 11,8 odstotka več kot julija 2019, od tam pa uvozila za 859,7 milijona evrov blaga ali 3,9 odstotka manj kot julija lani.

K rasti izvoza v to skupino držav je največ prispevala višja vrednost izvoza proizvodov iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi, k padcu uvoza iz teh držav pa nižja vrednost uvoza proizvodov iz skupine nafta in naftni derivati.

V prvih sedmih mesecih leta 2020 je izvoz Slovenije znašal 19,03 milijarde evrov, uvoz pa 17,9 milijarde evrov. Tako izvoz kot uvoz sta bila v tem obdobju nižja kot v istem obdobju 2019, in sicer izvoz za 4,3 odstotka, uvoz pa za 10 odstotkov.

V blagovni menjavi s tujino je bil v vseh prvih sedmih mesecih leta 2020 ustvarjen presežek, in to pri trgovanju z obema skupinama držav (članicami in nečlanicami EU). Skupno je v tem obdobju zunanjetrgovinski presežek znašal 1,12 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 106,3-odstotna.