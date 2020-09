Severa Gjurin bo postala mama: »Pisano je, bi rekla, tudi čustva so pisana. Sem zelo vesela in hvaležna, z mislijo na lepo prihodnost in zdravje. Drugo je v bistvu vseeno, tudi plošče in koncerti. Umetniške stvar so prekrasne, jih imam zelo rada, a niso toliko pomembne, kot kako smo drug z drugim.« (Foto: Matjaž Rušt)