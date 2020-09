V četrtek bo precej jasno z nekaj jutranje megle bo nižinah. Čez dan se bo v hribovitem svetu povečala kopasta oblačnost, na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo šibak vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na Primorskem jasno s šibko burjo, v notranjosti bo občasno zmerno oblačno. V soboto bo povsod sončno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. V četrtek bo povečini sončno z jutranjo meglo po nižinah. Popoldne bodo v Alpah nastale posamezne plohe.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv ugoden in spodbuden. V četrtek se bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko povečala.