Trumpov bivši odvetnik zlil žolč

S čim novim sploh še lahko postreže kakšna knjiga o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu? Njegov bivši odvetnik Michael Cohen, ki je bil nekoč po lastnih navedbah Trumpov človek za vse naloge, a sta se grdo razšla, trdi, da bodo Američani odgovor našli v njegovem včeraj izdanem delu z naslovom Nelojalen. »To je knjiga, za katero ameriški predsednik noče, da jo preberete,« se glasi njegova marketinško obarvana napoved. Cohen je izvlečke knjige objavil že prej, zdaj je znane še več vsebine. Denimo trditve, da je Trump zaničeval pokojnega južnoafriškega voditelja Nelsona Mandelo, na kar se je že odzval njegov Afriški nacionalni kongres z besedami, da je Trump »nespoštljiv, razdiralen in zaničevalen«. Kot piše Cohen, je Trump najel nekoga, da je igral Baracka Obamo, zato da ga je lahko pred kamero ponižal in odpustil v slogu oddaje Vajenec. Tudi sicer naj bi Obami, na katerega da je res alergičen, namenjal kup kletvic in žaljivk. Trump naj bi trdil, da so latinskoameriški volilci preneumni, da bi volili zanj. O evangeličanskih vernikih pa naj bi se čudil, kako da »verjamejo to sranje«. Bela hiša je na zapisano odvrnila, da je Cohen »lažnivec, ki je izgubil vso verodostojnost, ko je lagal kongresu«. Cohen je bil obsojen na tri leta zapora zaradi laganja in različnih poneverb. Zaradi pandemije zaporno kazen prestaja doma. Ko so ga julija hoteli premestiti nazaj v zapor, pa je to preprečila sodnica na Manhattnu, ki je ocenila, da gre za maščevanje pravosodnega ministrstva zaradi pisanja knjige.