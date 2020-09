Potem ko so Petru Kauzerju včeraj za 37. rojstni dan izročili majico z napisom Nikoli se ne predaj, mu zapeli, čestitali in se posladkali s torto, so slovenski reprezentanti v kajaku in kanuju na divjih vodah začeli pakirati potovalne torbe in nalagati čolne na strehe kombijev za današnji odhod na evropsko prvenstvo v slalomu v Pragi. Češka prestolnica bo od 18. do 20. septembra gostila prvo veliko letošnje in obenem najpomembnejše mednarodno tekmovanje po izbruhu pandemije koronavirusa.

V izjemno močni slovenski reprezentanci bo pomemben adut 29-letni primorski kanuist Luka Božič, ki je v prvem delu kariere osvajal kolajne v kanuju dvosedu s Sašem Taljatom. Od umika kanuja dvoseda iz olimpijskega programa leta 2016 tekmuje le še v kanuju enosedu. Lanska sezona je bila zanj sanjska, saj je bil tretji na svetovnem prvenstvu, drugi v skupnem seštevku svetovnega pokal (na finalu je dosegel prvo zmago v karieri v enosedu) in evropski prvak v moštvenih vožnjah. Na številnih letošnjih tekmah doma je pokazal dobro formo in postal tudi državni prvak v ostri konkurenci svetovnega prvaka Savška, Lenarčiča in Berčiča.

»Glede na to, da sem v zadnjih treh letih zelo napredoval, bom zdaj eno sezono skoraj vrgel stran. Vsi treningi so bili namenjeni letošnji in naslednji sezoni, da se uvrstim v olimpijsko ekipo. Naučil sem se veliko novih stvari, ki bodo dobrodošle v nadaljevanju kariere,« je začel klepet Luka Božič. Zaradi covida-19 ni izgubil veliko treninga. V Kobaridu ima apartma, zato je med karanteno veslal na Soči, hodil v hribe in se vozil s kolesom. Ko je Kajakaška zveza Slovenije organizirala serijo tekem doma, mu na prvih čoln še ni stekel po načrtih, saj je bil še sredi treninga. »Vožnje, kakršnih si želim v letošnji sezoni, sem pokazal na štirih izbirnih tekmah v Tacnu,« je o pripravljenosti povedal Božič. Uspehu v športu je podredil svoje življenje, zato se je pred štirimi leti z Mosta na Soči preselil v Ljubljano, kjer dela tudi njegovo dekle. Tako trenira v Tacnu, ob sebi ima trenerja Boruta Javornika in Jana Grila, ki skrbi za telesno pripravljenost.

Proga v Pragi, kjer bo letošnje evropsko prvenstvo, je v zadnjem delu spremenjena. »Novosti smo že preštudirali. V Pragi sem bil na treningu, proga mi ustreza, zato grem z mirno glavo na evropsko prvenstvo. Vem, da sem zelo dobro pripravljen. Formo bomo naslednje dni še nadgrajevali vse do kvalifikacij v petek,« je bil odločen Božič. Tudi glede ciljev in pričakovanj na prvenstvu je bil zelo neposreden, čeprav že eno leto ni bil v stiku z mednarodno konkurenco. A tudi slovenska konkurenca je izjemna, saj bo Savšek branil naslov evropskega prvaka, zato bo imela Slovenija pravico nastopa s štirimi kanuisti. »Glede na to, da sem v zadnjih dveh letih naredil nekaj vrhunskih rezultatov, imam visoke cilje. Najprej si želim uvrstitve v finale, nato pa kolajne, to sem sposoben osvojiti v Pragi,« je napoved Božiča. Čeprav ima nov čoln, bo letos tekmoval z lanskim, s katerim je tudi osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. V novem čolnu, čeprav je enak lanskemu, še ni vse tako, da bi se v njem počutil povsem domače, zato ga ureja za naslednjo sezono.