Narasli Nil ogroža starodavne piramide v Sudanu

Oblasti v Sudanu skušajo zaščititi starodavne piramide, ki jih ogroža narasla gladina reke Nil. Ta je zaradi obilnega deževja že dosegla rekordno visoko raven, arheologi pa svarijo, da bo verjetno še narasla in prvič poplavila več kot 2300 let stare piramide. Zaradi poplav in zemeljskih plazov je v Sudanu umrlo že najmanj sto ljudi.