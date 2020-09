Po dnevu premora na dirki po Franciji je karavana opravila s 168,5 kilometrov dolgo ravninsko etapo, ki je bila kot nalašč, da so kolesarji zopet ogreli svoje noge na primerne delovne obrate. Čeprav je bila etapa povsem ravninska, pa ni bila enostavna, saj je ob koncu pihal močan veter, ki je povzročal nervozo v glavnini. Vseeno je na koncu prišlo do ciljnega sprinta, najboljši pa so v cilj prišli v času zmagovalca.

Čeprav je bil včeraj na sporedu prost dan, to ne pomeni, da so kolesarji počivali. Imeli so številne medijske obveznosti, opravili so lahek trening in čakalo jih je obvezno testiranje na novi koronavirus. Danes zjutraj so se lahko vsi oddahnili, saj med kolesarji ni bilo pozitivnega testa, tako da so ob 13:30 lahko pričeli z etapo. Je pa za covidom-19 zbolel direktor dirke Christian Prudhomme, ki je odšel v sedem dnevno samoizolacijo, ob tem pa je zatrdil, da se ni gibal v mehurčku in ni bil v stiku s kolesarji na dirki.

Ravninska etapa se je začela z begom dveh švicarskih kolesarjev Stefana Künga (Groupama-FDJ) in Michaela Schära (CCC), njun poizkus pa je bil nevtraliziran približno 100 kilometrov pred ciljem. Takoj zatem je za kratek čas zastal dih tudi vsem slovenskim privržencem kolesarstva, saj se je v glavnini zgodil padec. Povsem v njegovi bližini se je znašla tudi rumena majica, ki jo nosi Primož Roglič, a je bil Rogla na dogajanje pred seboj pozoren in se je spretno izognil nastali situaciji.

Slabše od Rogliča jo je 40 kilometrov kasneje, ko se je zgodil nov padec v glavnini, odnesel Tadej Pogačar, ki je občutil trdoto asfalta. Ob čakanju na novo kolo je izgubil stik z glavnino in je ob lovljenju pelotona zopet porabil več pomoči od ostalih kolesarjev. Pri vrnitvi v glavnino je Pogačarju pomagal najbolj zvesti pomočnik Jan Polanc. Padec 60 kilometrov pred ciljem ni bil zadnji na etapi, a v naslednjih ni bil vključen nihče izmed kolesarjev, ki se borijo za visoka mesta.

V zaključek etape je skupaj prišlo okoli 50 kolesarjev in o zmagovalcu je odločal ciljni sprint. Znova se je za visoka mesta boril Luka Mezgec, ki pa je pred zaključkom izgubil dobro pozicijo in se ni mogel vmešati v boj za etapno zmago. Najhitrejši je bil Sam Bennet, drugi Caleb Ewan, tretji pa Peter Sagan. Mezgec je sprint zaključil na 10. mestu, Primož Roglič pa je ubranil majico vodilnega.