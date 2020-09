Kot so pojasnili v komisiji, so se člani preiskovalne komisije danes seznanili z odgovorom Specializiranega državnega tožilstva z dne 4. septembra na njihovo predhodno zaprosilo.

Dogovorili so se, da bodo na eni izmed naslednjih sej sprejeli dokazni sklep o zaslišanju prič, torej policistov, ki so bili med 1. januarjem lani in 1. septembrom letos, obravnavani na Specializiranem državnem tožilstvu očitkov o zlorabi osebnih podatkov po drugem in sedmem odstavku 143. člena kazenskega zakonika, kamor sodijo neupravičeni vpogledi policistov v osebne podatke državljanov, ki se vodijo v evidencah policije in eRiska.

Ker zoper nekatere osumljence policijska preiskava še poteka, bodo v prvi fazi na komisiji zaslišali tiste policiste, proti katerim so že bile vložene obtožbe oz. so bili celo pravnomočno obsojeni, so še pojasnili na komisiji.