Do nesreče je prišlo zaradi okrušenja skalnega roba, na katerem je stal Golob, tako da je pa posledično padel po pobočju v globino približno 20 metrov. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe.

Po nesreči mu je na kraju prvo pomoč najprej nudil njegov 46-letni prijatelj, gorski vodnik Blaž Stres, potem pa so na kraj nesreče prispeli tudi reševalci GRS Bovec. Hudo poškodovanega Goloba so kasneje prevzeli člani dežurne ekipe GRS za reševanje v gorah z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali v jeseniško bolnišnico. Še isti dan so ga prepeljali v UKC Ljubljana, kjer je njegovo stanje resno, a stabilno, še pišejo na 24ur.

Tadej Golob je slovenski javnosti najbolj znan kot pisec serije detektivskih zgodb Tarasa Birse - Jezero, Leninov park in Dolina Rož. Te so v zadnjih letih dosegle izredno branost, po knjigi jezero pa so posneli tudi televizijsko serijo.