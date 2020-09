»Sploh si ne znam predstavljati, in si niti nočem, kako bi bili očitki tožilstva sploh izvedljivi,« je v zadnjem nagovoru sodišča danes izpostavila prvoobtožena v zadevi »odrezana roka« Julija Adlešič. »Pri polni zavesti in brez vpliva substanc, kakor je bilo pri meni, bi bilo to nemogoče,« je dodala. Tožilstvo ji namreč očita, da si je januarja lani s krožno žago namerno odrezala levo roko, da bi se tako dokopala do nekaj manj kot 1,2 milijona evrov zavarovalnin petih zavarovalnic, pri katerih se je v pol leta pred tem zavarovala za najvišje premije. Pri tem so ji po očitkih tožilstva pomagali partner Sebastien Abramov ter njegova straša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič.