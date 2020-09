Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, so policisti osebno vozilo nemških registrskih oznak začeli ustavljati okoli 21. ure. Voznik ni upošteval znakov za ustavljanje in je peljal naprej, dokler se ni ustavil pri deponiji v bližini vasi Petrinje, kjer so se voznik in potniki razbežali. Policistom je vodiča, 31-letnega Iračana, štiri državljane Pakistana in dva državljana Bangladeša uspelo prijeti po nekaj minutah.

Voznikov sopotnik pa je pobegnil, tako da sta se za njim podala dva policista, vodnika službenih psov. Ob 23. uri sta s pomočjo ročne termovizije opazila gibanje nad prepadno steno nad avtocesto in se skupaj s psi odpravila tja. Policista sta moškega pozivala, naj se preda policiji, a se ta, skrit v grmovju, ni odzival. Ko sta policista pristopila do pobeglega, je ta poskušal zbežati, pri tem pa mu je na robu 15 metrov globokega prepada zdrsnilo in je začel drseti navzdol.

Vodnik službenega psa je skočil za njim in ga z roko prijel za zgornji del oblačil ter tako preprečil, da bi moški padel v prepad. Ta se je še vedno upiral, se poskušal iztrgati in vlekel policista proti prepadu. Policista je tako za uniformo prijel drugi policist in mu pomagal zadržati moškega ter ga zvleči na varno do ograje. Tam sta policista moškemu odvzela prostost. Izkazalo se je, da gre za sopotnika iz istega vozila, 37-letnega državljana Iraka, so pojasnili na PU Koper.