Moški, ki je bil star okoli 60 let, je deskal, ko ga je okoli 17. ure po lokalnem času napadel morski pes. V nesreči pri plaži Greenmount je moški utrpel hude poškodbe noge. Ko so ga rešili na kopno, so ga reševalci razglasili za mrtvega.

Plaža je sicer zavarovana z mrežami, ki naj bi preprečile prisotnost morskih psov. Napadi morskih psov ob Gold Coastu, ki je priljubljen med deskarji, so redki. Zadnji napad so zabeležili na plaži Nobby leta 2012, ko je deskar napad preživel.

To je bil sedmi napad morskega psa s smrtnih izidom letos v Avstraliji.