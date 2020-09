Beclehetova je pozvala Moskvo v izjavi k temeljiti, transparentni in neodvisni preiskavi zastrupitve Navalnega. V primeru opozicijskega voditelja je poudarila, da je pomembno, da ruske oblasti temeljito preiščejo primer in najdejo odgovornega. »Je zelo resen zločin, ki se je zgodil na ruskih tleh,« je dodala.

»Število primerov zastrupitev in drugih oblik namerne usmrtitve trenutnih ali nekdanjih ruskih državljanov bodisi v Rusiji bodisi v tujini v zadnjih dveh desetletjih je skrb zbujajoče,« je povedala v izjavi. Dodatno zbuja skrbi, da v številnih primerih krivci ne odgovarjajo za svoja dejanja in ne dosežejo pravice za žrtve ali njihove svojce.

Čeprav ni v pristojnosti komisariata, da bi lahko neposredno obtožili Moskvo napada, je Bacheletova opozorila, da so živčni strupi in radioaktivni izotopi zelo sofisticirane snovi, ki jih je težko pridobiti. »Zakaj takšne snovi? Kdo jih uporablja? Kako jih dobi?« je zapisala v izjavi. Po njenem mnenju je Navalni oseba, ki bi potrebovala državno zaščito, četudi je trn v peti vladi.

Navalnega, enega najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, so iz Rusije na zdravljenje v Nemčijo prepeljali 22. avgusta, dva dneva po tem, ko je na notranjem letu v Sibiriji hudo zbolel. Glede na nemške ugotovitve je bil politik nedvomno žrtev zastrupitve z živčnim strupom iz skupine novičok. Po okoli dveh tednih v umetni komi so ga v ponedeljek prebudili iz nje.

Njegovi sodelavci trdijo, da je bil zastrupljen po ukazu ruske vlade, ta pa kakršnokoli vpletenost zanika. Dogajanje je zaostrilo odnose med Moskvo in Berlinom, po objavi nemških ugotovitev so obsodbe prišle tudi iz številnih drugih zahodnih držav in organizacij.