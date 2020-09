V skladu s protokolom organizatorjev najprestižnejše kolesarske dirke na svetu ASO, so morali vsi kolesarji in člani 22 moštev Tour de Francea, torej 650 ljudi, med nedeljo in ponedeljkom opravili test PCR, namenjen odkrivanju okužb z virusom sars-cov-2.

Test je opravila premična zdravstvena enota Unilaba, ki je delovala v Pauju pred začetkom devete etape, to sta z dvojno zmago osvojila Pogačar in Roglič, ter v La Rochelleju na prvi prost dan v ponedeljek.

Organizatorji so vzorce z rezultati sprva poslali glavni zdravnici Toura Florence Pommery, nato pa jih je ta predala organizatorjem (ASO) ter Mednarodni kolesarski zvezi (Uci), ki nadzira postopek.

Danes, manj kot dve uri pred začetkom desete etape Ile d'Oleron - Ile de Re, je sporočilo za javnost razbremenilo udeležence dirke: noben kolesar ni bil pozitiven.

Zato pa so koronavirusni testi razkrili, da je s covidom-19 okužen direktor Toura Christian Prudhomme, ki pa nima simptomov bolezni, so danes sporočili organizatorji. Njegovo vlogo na dirki bo zasedel Francois Lemarchand. Prudhomme mora namreč zdaj zapustiti dirko za teden dni in iti v samoizolacijo, deseta etapa francoske pentlje pa se bo začela po načrtu.

V družbi Prudhomma si je v njegovem avtomobilu osmo etapo Toura pobližje ogledal tudi francoski premier Jean Castex.

Na Touru je bilo še nekaj pozitivnih testov spremljevalnega osebja kolesarskih ekip, vendar v nobenem moštvu niso imeli več kot enega pozitivnega delavca, zato ne bo nobene izključitve.