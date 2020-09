Na Hrvaškem imajo danes 2529 aktivnih primerov okužbe. Na bolnišničnem zdravljenju so 303 ljudje, med njimi jih je 23 priključenih na ventilatorje. V samoizolaciji je 8608 ljudi, so še sporočili iz štaba, ki vsak dan ob 10. uri objavlja epidemiološko stanje za celotno državo.

Glede na dnevna poročila posameznih županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ okuženih v 24 urah znova v splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so zabeležili 39 novih okužb.

Iz istrske županije so poročali o osmih novookuženih v minulih 24 urah, iz primorsko-goranske pa o petih. V slavonskih županijah so potrdili 24 novih okužb, največ v požeško-slavonski, in sicer 17.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so zabeležili 12.285 okužb. Okrevalo je 9553 ljudi, medtem ko je število smrtnih žrtev doseglo številko 203. Doslej so testirali nekaj manj kot 197.000 ljudi, od tega 3812 v minulih 24 urah, je še sporočil nacionalni štab.

Podaljšali so tudi svojo odločitev o omejitvi obratovalnega časa nočnih gostinskih lokalov do 22. septembra. Za nočne lokale so prejšnji mesec omejili obratovalni čas do polnoči, potem ko se je izkazalo, da so nočni klubi žarišča širjenja okužb z novim koronavirusom.

Hrvaški notranji minister in šef nacionalnega štaba civilne zaščite Davor Božinović je v ponedeljek pojasnil, da bodo omejitev za nočne lokale podaljšali, ker se epidemiološka situacija na Hrvaškem ni izboljšala. Z odločitvijo niso zadovoljni lastniki lokalov kot tudi njihovi delavci, ki so zaradi odločitve štaba končali na zavodu za zaposlovanje.

Na Hrvaškem se je v ponedeljek v skladu s priporočili epidemiologov začelo novo šolsko leto. V večini osnovnih in srednjih šol pouk poteka v učilnicah, medtem ko približno sedem odstotkov šol izvaja kombinirani model pouka v učilnicah in na spletu. Samo v treh šolah pouk v celoti poteka na spletu, ker so zaposleni v samoizolaciji, je v ponedeljek zvečer sporočil hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs.

Hrvaška televizija (HTV) je medtem sporočila, da bodo od naslednjega ponedeljka znova zagnali projekt pouka na daljavo na svojem tretjem programu. Kot so pojasnili, je program Šola na tretjem namenjen učencem nižjih razredov osnovnih šol, če bodo morali zaradi morebitnega poslabšanja epidemiološkega stanja znova celoten pouk spremljati na daljavo, tako kot med pomladanskim izbruhom covida-19 na Hrvaškem.