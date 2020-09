***

Natalija Gorščak je povedala, da si bodo morali za prenose svetovnega prvenstva v biatlonu, ki bo na Pokljuki drugo leto, izposoditi kamero za počasne posnetke in kamero na jekleni žici, ob tem, da so tudi vsi studii, kjer se snema domača produkcija že zastareli, in da se o digitaliziranem in robotiziranem studiu za informativni program zgolj pogovarjajo že deset let, denarja za to pa ni od nikoder. ik