Nočni pohodi divjih prašičev v Rovinju potekajo že nekaj mesecev, zdaj pa so vse bližje ljudem in hišam. V zadnjem času so zabeležili tudi nekaj napadov divjih prašičev na ljudi. Živali so posebej agresivne, če imajo mladiče ali se počutijo ogrožene. Zato se jim je najbolje izogibati, je v ponedeljek zvečer poročala komercialna Nova TV.

Priče so povedale, da se počutijo varne, ko so v avtomobilih, a se jim včasih morajo izogniti, saj pogosto prečkajo ceste. Kot navajajo, približno že vedo, kje bodo lahko srečali divje prašiče, posebej pa so previdni na sprehodih v gozdovih ob mestu. Prebivalci so se pritoževali tudi zaradi škode, ki so jim jo v vrtovih in na kmetijskih površinah povzročili divji prašiči.

Lovci so letos po poročanju Nove TV ustrelili 122 divjih prašičev, letos pa jih bodo smeli uloviti več kot lani. Kot dodaja, obstajajo zaščitena območja okoli Rovinja, kjer lov ni dovoljen.

Na teh območjih pa se divji prašiči tudi intenzivno razmnožujejo. Mesto Rovinj v skladu s hrvaškimi zakoni pripravlja poseben program, ki bo omogočal odstrel divjih prašičev tudi na območjih, kjer je divjad sicer zaščitena, je še poročala Nova TV.