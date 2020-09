»To je zagotovo rekord, pri čemer smo še daleč od konca sezone požarov,« je povedala tiskovna predstavnica kalifornijskega urada za zaščito gozdov in požarno varnost Lynne Tolmachoff. Pogorelo je že 809.000 hektarjev površin, do konca sezone požarov pa sta še dva meseca. Nazadnje so se tej številki približali leta 2018, ko je pogorelo 769.000 hektarjev površin. Takrat je divjal požar Camp.

Letos je v Kaliforniji v požarih umrlo najmanj sedem ljudi, poškodovanih ali uničenih pa je bilo več kot 3800 zgradb, kažejo podatki kalifornijskih oblasti.

V ponedeljek popoldne se je v tej zvezni državi več kot 14.100 gasilcev borilo s 24 različnimi požari. Med temi je tudi požar Creek, ki je izbruhnil v petek na strmem območju. Doslej se je razširil na 31.885 hektarjev, jim ga pa še ni uspelo nič omejiti. Z njim se bori skoraj 1000 gasilcev, ki delajo v »ekstremnih pogojih«.

V nedeljo so v zvezni državi zabeležili rekordno visoke temperature. V kraju Woodland Hills so namerili 49 stopinj Celzija, kar je največ v zgodovini meritev v okrožju Los Angeles.