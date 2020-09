Premier Janša je priznal, da je Slovenija v prvih, najhujših tednih prvega vala epidemije »v veliki meri kopirala Avstrijo«, oziroma njene ukrepe, saj da je bila ta ena redkih evropskih držav, za katere so v vladi vedeli oziroma verjeli, da je pripravljena na boj z epidemijo koronavirusa.

»To je bila tudi osrednja tema današnjih pogovorov. Kaj nas čaka med tako imenovano hladno sezono,« je povedal predsednik slovenske vlade in poudaril, da bo sodelovanje obeh držav na tem področju še naprej tesno.

Kurz naj bi se z Janšo nameraval uskladiti pred vrhom Evropske unije, ki bo 24. in 25. septembra. Ena od tem bodo predvidoma tudi nezakonite migracije. Kurz je nedavno izrazil pričakovanje, da bo Evropska komisija ponudila konkretne ukrepe v begunski in migracijski politiki, saj da politike odprtih meja ni več in da ni mogoče prisiliti držav v sprejetje beguncev, EU pa se ne sme pustiti izsiljevati s strani turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.