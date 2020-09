Primož Čerin, nekdanji vrhunski profesionalni kolesar: Roglič in Pogačar zaenkrat za čisto desetko

Primož Čerin je bil leta 1986 drugi Slovenec, ki je nastopil na dirki Tour de France (prvi Franc Abulnar leta 1936), a prvi, ki je v dresu italijanske ekipe Malvor-Bottecchia uspešno privozil do cilja (32. mesto). Zdaj 58-letnik, ki je vozil tudi na Giru in Vuelti ter na OI 1984 v Los Angelesu, je kariero končal že pri 28 letih in kot prvi v Sloveniji odprl zasebno trgovino s kolesi in kolesarsko opremo. Je svetovalec in zaupnik Primoža Rogliča, za letošnji Tour pa se nadeja Slovenca v rumeni majici skupnega zmagovalca v Parizu.