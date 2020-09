Dragi Jonas, oprosti, a naj povem tvojo zgodbo

V teh dneh me je razveselilo pismo, ki sem ga čakala z mešanico strahu in upanja. Oglasil se je Jonas Lüscher, švicarsko-nemški pisatelj, ki sem ga spoznala v lanskem septembru, pred skoraj natančno letom dni, v Sežani, kjer sva imela skupno branje v okviru mednarodnega literarnega festivala Vilenica, kasneje pa še nekaj skupnih nastopov v Ljubljani in na Krasu. On je takrat bral iz svoje zadnje knjige Kraft, v kateri se satirično loteva neoliberalizma, njegova prevajalka v slovenščino Tanja Petrič pa je po vseh festivalskih dogodkih nosila tudi njegov prejšnji roman, Pomlad barbarov, ki ga je napisal leta 2013 in ki smo ga v slovenščini dobili štiri leta kasneje (Litera, 2017). V njem ironično in z veliko črnega humorja tematizira finančno krizo.