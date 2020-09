»Še vedno nismo opravili vseh pogovorov, ki bi lahko razjasnili ozadje in okoliščine nesrečnega dogodka. Predvsem pa nimamo odgovora na vprašanje, zakaj se je 46-letni osumljenec spravil nad svojo 44-letno partnerico. V podobnih primerih so motivi za to zelo različni. Lahko gre za maščevanje ali ljubosumje, morda tudi koristoljubje,« je dejal vodja celjskih kriminalistov Milan Vogrinec o preiskavi tragedije, ki je v nedeljo pretresla Slovenijo.

Kot je še dejal, jih je o tem, da je osumljeni v soboto zjutraj, malo pred pol osmo uro, v spalnici z enim samim udarcem s sekiro v glavo izredno hudo poškodoval svojo partnerico, obvestil eden od domačih. Kako je osumljeni prišel v spalnico in kje je dobil ključe sicer domače hiše, glede na to, da so mu le dan pred tem, v petek popoldan, izrekli prepoved približevanja partnerici, na policiji ne vedo. Oškodovanka je namreč na žalski policijski postaji v petek popoldan prijavila nasilje v družini, pozneje pa podala tudi ustno kazensko ovadbo, zato so policisti nemudoma ukrepali in začeli zbirati obvestila. A vsi pogoji, da bi ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki bi zanj lahko odredil pripor ali odredil prisilno hospitalizacijo, niso bili izpolnjeni. So mu pa izrekli prepoved približevanja, o njegovem psihičnem stanju pa obvestili tudi zdravstveno ter interventno službo centra za socialno delo.