V nedeljo je v središču Podgorice kar 50.000 ljudi, to je dvanajstina vseh prebivalcev Črne gore, protestiralo proti morebitni vladi prosrbske koalicije Za prihodnost Črne gore. Protestniki, med katerimi so bili večinoma volilci predsednika Mila Đukanovića, čigar Demokratska stranka socialistov (DPS) je na volitvah doživela poraz, so vzklikali: »Črne gore ne damo!« Prav tako je bilo slišati: »To ni Srbija!«

Na protestih so plapolale črnogorske zastave v nasprotju s srbskimi, ki so jih vihteli v središču Podgorice 30. avgusta, ko je postalo jasno, da je na parlamentarnih volitvah zmago slavila opozicija. Koalicija Za prihodnost Črne gore je na njih dobila 27 od 81 poslancev. Absolutna večina se ji obeta z desetimi poslanci proevropske prosrbske koalicije Mir je naša nacija ter štirimi poslanci etnično mešane liberalne in proevropske koalicije Združena reformna akcija (URA), ki jo vodi Albanec Dritan Abazović.

Ostre besede z govorniškega odra Položaj je napet, saj ni jasno, kam bi lahko nova vlada državo pripeljala, potem ko je bil po 30 letih na volitvah prvič poražen skorumpirani, a tudi proevropski Đukanović oziroma njegova DPS, ki je leta 2017 Črno goro včlanil v Nato, koalicija Za prihodnost pa je prorusko usmerjena. Đukanovićeva stranka, ki ima zdaj 30 poslancev, je nedeljske proteste podprla, a je zanikala, da bi jih organizirala. Eden od govornikov pa je poudaril, da Črna gora ni Đukanović: »Živela je pred njim in živela bo po njem!« Glede genocidnih gesel, ki so se proti muslimanom vzklikala v Podgorici 30. avgusta zvečer na volilni dan, je dejal, da v Črni gori ne bo Srebrenice. Eden od naslednjih govornikov pa je Abazoviću sporočil: »Če boste Črno goro predali četnikom, boste prišli v zgodovino kot izdajalci.« Protestniki se bojijo, da bodo ostali brez države, kot se je to zgodilo s prevratom prosrbskih Črnogorcev novembra leta 1918.