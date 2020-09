Potem ko je koronavirus dodobra pokvaril načrte tudi filmski industriji in so se začela številna prestavljanja premier največjih filmskih spektaklov, ki bi morali luč sveta ugledati v letošnjem letu, zaradi prekinitve snemanj pa bo vse skupaj vplivalo oziroma že vpliva tudi na načrtovane datumu premier v prihodnje, je po kar nekaj prestavitvah na velika platna vendarle prišel spektakel Christopherja Nolana z naslovom Tenet. Ki je bil kljub kar ostri konkurenci nemara celo najtežje pričakovani film leta. Že zato, ker nosi Nolanov podpis, njegovi zadnji filmi pa so bili vsi po vrsti dih jemljoči vizualni spektakli…

Brez kančka dvoma je to tudi Tenet, še več, nemara po tej plati še za kanček preseže vse druge, vključno z Izvorom (Inception) iz leta 2010, ki so ga označili za »bratranca« Teneta. Po vseh drugih plateh pa… Hja, recimo takole: Tenet je v primerjavi z Izvorom to, kar je pri Nolanovih Batmanih Vzpon viteza teme (The Dark Knight Rises, 2012) v primerjavi z Vitezom teme (The Dark Knight, 2008). Izjemen film z nekaterimi še bolj izjemnimi kadri, pod črto pa ga ne dosega. A da ne zaidemo preveč – Tenet ponudi tudi izjemno posneto avtomobilsko preganjanje, ki so ga posneli lansko poletje na avtocesti okoli estonske prestolnice Talin.

Estonci so jim šli na roke

Da ne bi izdali preveč, zapišimo le, da se v njem, tako kot se v filmu zaradi osnovne poante večkrat, dogodki odvijajo »naprej« in »nazaj«, zatorej tudi nekateri avtomobili vozijo naprej, drugi pa nazaj, vzvratno. Da so kompleksno avtomobilsko preganjanje lahko posneli, pa so jim morale iti precej na roko tudi talinske mestne oblasti. »Za nekaj tednov so samo za potrebe snemanja filma zaprli osem kilometrov dolg odsek šestpasovne avtoceste sredi enega najbolj gosto poseljenih delov Estonije. Res so se izkazali, pravzaprav me je bilo vsak dan strah, da nam bodo odvzeli dovoljenje, a na koncu smo imeli dovolj časa, da smo posneli vse, kar smo si zadali,« je povedal producent filma Thomas Hayslip.

Preganjanje je polno hitre divje vožnje, spektakularnega prevračanja, »prestopanja« iz enega avtomobila v drugega, predvsem pa navduši, da se nekateri avtomobili vozijo vzvratno, drugi pa v običajni smeri. Kar je bilo pri visokih hitrostih okoli 120 kilometrov na uro še toliko težje posneti, sploh ker se avtomobili vzvratno tako hitro niti ne morejo voziti. In ker so se želeli v kar največji meri izogniti računalniškim popravkom, so to posneli tako, da so se vsi mimo vozeči avtomobili (teh je bilo kar okrog 250) počasi vozili vzvratno, tisti, ki so nato v filmu prikazani, kot da drvijo vzvratno, pa z visoko hitrostjo v »normalni« smeri.