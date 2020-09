Prepoved branja časopisov

Avtor ideje, da se virusi prenašajo s tem, da različni ljudje berejo isti časopis, ima opravljeno najmanj 6. ali 7., morda celo 8. stopnjo medicine in zaposlitev v javni upravi. In ne bere časopisov. Ne bere niti drugih stvari, ki so pri širjenju virusov tudi ključnega pomena.