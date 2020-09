Mediji na Iberskem polotoku pišejo, da je bil 33-letni argentinski zvezdnik na popoldanskem treningu celo prvi na zelenici stadiona Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Mediji zdaj že ugibajo, kako bosta zaplet pri katalonskem velikanu in vztrajanje pri igranju za Barcelono vplivala na Messija in kako se bo v novi vlogi ujel z novim trenerjem Nizozemcem Ronaldom Koemanom. Ta je namreč že napovedal, da Messi v klubu ne bo več užival privilegijev. Igralec in trener naj bi se ob robu zelenice tudi pomenila, a vsebina pogovora zaenkrat ni znana.

Sicer pa Barcelono prvi izziv čaka 29. septembra, ko se bo v španski ligi pomerila z Villarealom. Že v soboto pa je na sporedu prvi test protiu tretjeligašu Nastic Tarragoni.

Messi je pred tedni najavil, da bo zapustil Barcelono, za katero igra od 13. leta, pa čeprav ima s klubom veljavno pogodbo še za eno sezono. Predsednik Josep Bartomeu pa je vztrajal, da odhod ne pride v poštev, češ da je Messi svojo namero upravi sporočil prepozno. V klubu bi zato vztrajali pri odškodnini v višini 700 milijonov evrov. Na koncu je Messi ostal v Barceloni, da bi se izognil pravnemu sporu.