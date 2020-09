Savdsko sodišče odpravilo smrtne kazni v primeru Hašodži

Skoraj dve leti po brutalnem umoru do režima kritičnega novinarja Džamala Hašodžija je danes savdsko sodišče pet obtoženih obsodilo na 20 let zapora. S tem je sodišče odpravilo lani izrečene smrtne kazni, še tri osebe pa so obsodili na večletne zaporne kazni.