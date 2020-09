Tožilstvo predlagalo kazni v zadevi odrezana roka

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so bile danes na sporedu zaključne besede sojenja v zadevi odrezana roka. Tožilstvo Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu in njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Tožilstvo verjame, da je dokazni postopek očitke potrdi, zagovorniki obtoženih pa nasprotno.