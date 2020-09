Letošnja dirka po Franciji je še posebno zanimiva. Ne zgolj zato, ker so ljudje željni spremljanja vrhunskega športa, ki ga je za nekaj časa ustavil novi koronavirus, temveč tudi zato, ker je letošnja trasa v primerjavi z lansko spektakularna že od prvega tedna. Izjemni nastopi slovenske dvojice Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča tako že teden dni vsak dan ob 15. uri pred male zaslone spravijo številne slovenske ljubitelje tega športa. Ob izjemnih uspehih super dvojice pa ne smemo pozabiti na naše preostale tri tekmovalce – Luko Mezgeca, Jana Polanca in Mateja Mohoriča –, ki na letošnji francoski pentlji opravljajo izjemno delo v svojih ekipah.

Slovenci smo nestrpno pričakovali začetek dirke, saj smo imeli v Primožu Rogliču prvega favorita za končni uspeh, a njegova forma je bila vseeno malce pod vprašajem, saj nihče ni vedel, kako se je sestavil po neugodnem padcu na dirki po Daufineji. Glavnina se je na začetek »odisejade« do Pariza podala v soboto, 29. avgusta, s startom v središču Nice. Gledalci so takoj prišli na svoj račun, saj je na papirju sprintersko etapo popestrilo vreme. Zaradi hudega naliva je bila cesta izjemno spolzka in številni so preverili trdoto asfalta, prvi junak dirke pa je postal Alexander Kristoff , ki je za en dan oblekel rumeno majico. Drugi dan tekmovanja je v ospredje stopil domači ljubljenec Julian Alaphilippe , ki je francoske ljubitelje kolesarstva navduševal že lani. Alaphilippe je s premišljenim napadom na razgibani drugi etapi uspel obleči rumeno majico in jo držal vse do pete etape, ko jo je izgubil zaradi lastne neumnosti in kazni dvajsetih sekund. Vse skupaj je Francoza zelo potrlo, saj se je že čez dva dni poslovil od vseh bojev za skupni seštevek.

Še preden je Alaphilippe izgubil majico vodilnega, smo Slovenci lahko občudovali popoln slovenski dan na najbolj prestižni kolesarski dirki. Četrti dan tekmovanja smo kolesarje spremljali do prvega cilja na vrhu vzpona in najboljši kolesar na svetu ta hip Roglič je dokazal, da je padec na dirki po Daufineji že pozabljen. »Vsak dan se počutim bolje in vesel sem, da se lahko vozim z najboljšimi,« je sicer po vsaki etapi zatrjeval v intervjujih. Slovensko kolesarstvo pa ni zgolj 30-letni član Jumbo-Visme, saj je izjemen uspeh nekdanjega smučarskega skakalca dopolnil morda celo najbolj perspektivni kolesar na svetu Tadej Pogačar , ki je bil na četrti etapi drugi in kot prvi Slovenec oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja v skupni razvrstitvi dirke.

Pogačar nastopa na svoji drugi tritedenski dirki v karieri. Nase je močno opozoril že lani, ko je nastopal na španski Vuelti, letos pa dokazuje, da je zrel tudi za največji oder v svetu kolesarstva, žal pa ga ob tem spremlja tudi nekaj smole. Pogačar je imel na več etapah težave z zračnico, zaradi česar je izgubljal dragocena čas in energijo, ko je moral zaradi tehničnih težav loviti glavnino. Zaradi težav z zračnico se je na nepravem mestu v glavnini znašel tudi na kaotični sedmi etapi, ki je bila v znamenju močnega vetra in napada ekipe Ineos-Grenadiers. Močan napad britanske ekipe 40 kilometrov pred ciljem je zaradi močnega vetra glavnino razdelil na več manjših skupin. Ker je ekipa UAE, za katero vozi Pogačar, bila na začelju glavnine (tudi zaradi predhodnih težav z zračnico), je ostala v ozadju in Pogačar je v skupnem seštevku izgubil minuto in 21 sekund ter tako tudi predal belo majico lanskemu skupnemu zmagovalcu dirke Eganu Bernalu (Ineos-Grenadiers).

Čeprav so oči slovenske javnosti uprte v Pogačarja in Rogliča, odlično Slovenijo na francoski pentlji seveda zastopajo še trije že omenjeni slovenski kolesarji, ki opravljajo pomembna dela znotraj svojih moštev. Največkrat se je v kadrih televizije pojavil Jan Polanc , ki se kot senca drži svojega kapetana pri UAE-ju Pogačarja. Polanc je bil vedno ob Tadeju, ko je imel ta težave z zračnico in sta skupaj nato lovila glavnino. Podobno nalogo, kot jo ima Polanc pri UAE-ju, ima Matej Mohorič pri ekipi Bahrain Mclaren, kjer skrbi za kapetana Mikela Lando , ki se še vedno dobro drži v skupnem seštevku, kjer zaseda trenutno 10. mesto. Debitant na dirki vseh dirk Luka Mezgec se je zaenkrat zelo dobro znašel. Če je na prvih dveh etapah, ki sta se končali s skupinskim sprintom, še naredil nekaj napak, ki so ga stale dobre uvrstitve, je na zadnjem tovrstnem zaključku že bil v odličnem položaju. Zmanjkalo je le v zaključku, sprint pa je ne glede na to zaključil na zelo dobrem šestem mestu. Ob tem pa je lahko tudi štiri dni užival, ko se je v rumenem vozil kapetan njegove ekipe Mitchelton-Scott Adam Yates .

Bernal vse boljši

Povsem pri vrhu skupnega seštevka se ob koncu prvega dela že nahajata prva favorita Roglič in branilec lanskoletne zmage Bernal. Predvsem se v kolesarskih krogih že poraja vprašanje, če je Roglič v prvem tednu vozil preveč obrambno. Evidentno je bilo, da je imel Bernal težave že na četrti etapi, ko je na vrh vzpona le stežka prišel v času zmagovalca, pri Rogliču pa se je zdelo, da je še imel dodatnih moči. Po videnem sodeč, je imel slovenski šampion tudi na prvi res pravi gorski etapi v Pirenejih priložnost, da si pribori večjo prednost v skupnem seštevku, saj je kot edini dal misliti, da bi lahko sledil napadu, ki ga je uprizoril Pogačar.

A slovenski as se je odločil, da privarčuje moči in se do cilja odpelje v ritmu, ki so si ga želeli preostali kapetani, Pogačar pa si je v soboto povrnil 40 sekund zaostanka, ki jih je nabral dan pred tem. »Ne vem, zakaj bi Slovenec lovil Slovenca. Tukaj so tudi ostali, ki bi morali odgovoriti na napad. Tadej je pokazal, da je močan in zasluženo se je odpeljal,« je takrat dejal Roglič. Na tej etapi se je tudi uradno v vlogo pomočnika premaknil do takrat drugi kapetan Jumbo-Visme Tom Dumoulin, ki je dejal, da se ne počuti dovolj močnega za zmago, deseto mesto pa ga ne zanima. Zlobni jeziki pa so kaj kmalu nakazali možnost, da ima Dumoulin, ki si želi zmagovanja, figo v žepu in bo kmalu odstopil ter se nato pripravil na drugo pomembno tritedensko dirko, kjer bo nesporni kapetan svoje ekipe. Številni so sedaj v pričakovanju tega, ali se bo Tom vendarle držal svojih besed. Odgovor na to vprašanje bomo najverjetneje dobili že ta teden.

V nedeljo je nato sledila še ena peklenska pirenejska etapa. Zopet je izjemne napadel uprizarjal Pogačar, ki je s tem vsaj deloma razkril, kdo so ta hip najmočnejši kolesarji v pelotonu. Njegovim hitrim pospeševanjem v klanec so lahko sledili zgolj Landa, Roglič in Bernal, ki je tako pokazal, da je iz dneva v dan boljši. Pogačar je bil na koncu v skupinskem sprintu peterice (četverici se je pridružil še ubežnik Marc Hirschi) najmočnejši in je tako slavil svojo največjo zmago v karieri. Za še bolj pomemben trenutek je poskrbel Roglič, ki je z drugim mestom na etapi kot prvi Slovenec oblekel rumeno majico vodilnega in tako 6. september za vedno zapisal v zgodovino slovenskega kolesarstva. »To so sanje vsakogar, a že pred prihodom v Francijo imamo ekipni cilj, da v rumenem pripeljemo v Pariz,« je takoj spomnil na glavni osebni in ekipni cilj. Roglič ima tako pred nadaljevanjem dirke 21 sekund prednosti pred Bernalom, francosko čast pa na tretjem in četrtem mestu rešujeta Guillaume Martin (Cofidis Solutions Credits, +0:28) in Romain Bardet (AG2R La Mondiale, +0:30). Pogačar se je z dvema vrhunskima predstavama vrnil na sedmo mesto, za rojakom pa zaostaja 44 sekund.