V akcijo!

Na sončno nedeljo so objektivi in kamere spet zalotili najvišje predstavnike slovenske oblasti, od predsednika države prek premierja do notranjega ministra, ko so se na Pristavi nad Stično ob robu proslave enega od dogodkov ob 30-letnici osamosvojitve takole brezskrbno sprehajali – kak dan po tistem, ko je vlada navadnim državljanom zapovedala, da morajo na vseh javnih prostorih in javnih dogodkih obvezno nositi najmanj zaščitne maske in držati varnostno razdaljo vsaj poldrugega metra.