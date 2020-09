Protestov v prestolnici Minsk se je ta konec tedna udeležilo več deset tisoč ljudi. Opazovalci so poročali o celo 100.000 udeležencih. To so največji protesti v zgodovini države, ki se vrstijo že skoraj en mesec. Oblasti so sicer sporočile, da se je po celi državi protestov udeležilo okoli 30.000 ljudi. Varnostne sile naj bi bile v nedeljo še bolj nasilne kot prejšnji teden. Beloruske oblasti so na ulice poslale vodne topove in oklepnike. Na posnetkih je bilo tudi videti, kako so moški v kapucah zasledovali in preganjali protestnike na ulicah.

Med drugim naj bi danes izginila vodja protestov Marija Kolesnikova. Glede na poročanje neodvisnega medijskega portala Tut.by naj bi jo neznani zamaskirani moški zgrabili v središču Minska in jo odpeljali s kombijem. Litovski zunanji minister Linas Linkevičius je danes na twitterju ocenil, da so aktivistko ugrabili, in pozval k njeni izpustitvi. Beloruske oblasti so v preteklih tednih aretirale že več članov opozicijskega koordinacijskega sveta, ki mu pripada tudi Kolesnikova. Svet so sicer ustanovili, da bi omogočili miren prenos oblasti, oblasti pa verjamejo, da je to poskus prevzema oblasti.

Belorusko notranje ministrstvo je danes sporočilo, da nimajo nobenih informacij o domnevnem pridržanju Kolesnikove. Protesti v državi potekajo že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih znova zmagal dosedanji predsednik Lukašenko. Lukašenkov režim jih je skušal zatreti s silo. Več tisoč ljudi je bilo zaprtih, številni grobo pretepeni, nekateri tudi ubiti. Protestniki zahtevajo spremembe in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem mnenju je zmagovalka opozicijska voditeljica, 37-letna Svetlana Tihanovska, ki je zbežala v Litvo.

V Evropski komisiji so danes izrazili zaskrbljenost zaradi nedavnih aretacij političnih aktivistov v Belorusiji. »Čemur smo priča v Belorusiji, je v resnici nadaljevanje represije oblasti proti civilnemu prebivalstvu,« je dejal tiskovni predstavnik Peter Stano. Dodal je, da so seznanjeni z domnevno ugrabitvijo Kolesnikove in drugih aktivistov, ter obsodil politično motivirane aretacije.