Kot izhaja iz predloga dnevnega reda kolegija predsednika DZ, se bo izredna seja začela v ponedeljek ob 9. uri. Pod zahtevo za sklic seje so podpisani poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB. Interpelacijo Hojsa so te stranke 9. junija vložile zaradi odločitve ministrstva, ki je odpravilo prepoved koncerta spornega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Hojs je v odgovoru, ki ga je DZ prejel 24. junija, očitke zavrnil.

Medtem je sicer Hojs premierju Janezu Janši poslal odstopno izjavo po hišnih preiskavah glede nabav medicinske in zaščitne opreme konec junija, a Janša o odstopu ni obvestil državnega zbora. Pozneje je pojasnil, da je Hojsa prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, dokler ne bo nove rešitve. Ker je minister še vedno na položaju, se bo zagovarjal pred DZ. Če poslanci opozicije ne bi zahtevali izredne seje, bi bila interpelacija uvrščena na redno septembrsko sejo, ki se bo začela predvidoma 21. septembra.